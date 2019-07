Bruno Fernandes na Suíça à espera de novidades

Bruno Fernandes continua à espera de novidades sobre o futuro e sobre a possibilidade de rumar a Inglaterra, mas este domingo integrou a comitiva de 29 jogadores que viajou até Feusisberg (Suíça), onde o Sporting vai cumprir um estágio de sete dias.O capitão leonino mostrou-se sempre muito bem-disposto no Aeroporto de Lisboa, sem dar sinais de ansiedade no que ao futuro diz respeito.Ao que oapurou, o jogador esteve reunido no sábado com o seu representante, Miguel Pinho, que esteve por estes dias em Inglaterra. O agente transmitiu a Bruno o andamento das negociações com o Manchester United mas também com o Tottenham.Contudo, neste momento, os ‘red devils’ estão na linha da frente para contratar o médio, mas só deverão avançar depois de selada a saída milionária de Pogba para o Real Madrid (negócio deve acontecer por 140 milhões de euros).A equipa de Manchester deve avançar com uma proposta de 55 milhões de euros mais objetivos. Ainda longe do que a SAD liderada por Frederico Varandas pretende, ou seja, 70 milhões de euros.O United quer fechar rapidamente o negócio de forma a integrar o jogador, de 24 anos, no estágio que os britânicos vão efetuar a partir de dia 14 na Austrália, Singapura e China.O brasileiro Antony continua a ser uma possibilidade para reforçar o Sporting. O extremo do São Paulo pode chegar via Man. City (pagaria a transferência e emprestaria o jogador).