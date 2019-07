Bruno Fernandes não é a única opção para o Manchester United

Bruno Fernandes continua a ser forte possibilidade para reforçar o meio-campo do Man. United, mas não é a única. O espanhol Saúl Ñíguez (Atl. Madrid) e o sérvio Milinkovic-Savic (Lazio) são hipóteses caso o negócio com o médio do Sporting não se concretize.O clube inglês vai avançar com uma proposta de 55 milhões para convencer o Sporting, que já terá feito saber publicamente que não aceita negociar por um valor inferior aos 70 milhões de euros.Face a esta intransigência da SAD liderada por Frederico Varandas, o clube inglês está no mercado a procurar alternativas. Segundo o jornal ‘The Sun’, o empresário de Milinkovic-Savic esteve reunido com responsáveis do United. O jogador, de 24 anos, está avaliado em 65 milhões de euros, mas o clube orientado por Solskjaer acredita que o negócio pode avançar por um valor inferior.Outra possibilidade avançada pela imprensa britânica é a do espanhol Saúl Ñíguez. Este negócio é contudo mais difícil uma vez que o médio, para além de ser um dos imprescindíveis de Diego Simeone no Atlético de Madrid, tem uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Contudo, esse é o valor próximo daquele que o Manchester pede para vender Pogba.O Sporting regressa este domingo ao trabalho depois da folga. O treino realiza-se de manhã, sendo que a equipa viaja à tarde para a Suíça, onde vai fazer um estágio de pré-época até dia 14.