Marcel Keizer gere Bruno Fernandes com ‘pinças’

Marcel Keizer está a gerir a presença de Bruno Fernandes no estágio da equipa na Suíça com ‘pinças’, devendo o médio nem sequer jogar no jogo da estreia de amanhã frente aos amadores do FC Rapperswil-Jona, apurou oO médio mais goleador de sempre da Europa (32 golos em 53 jogos) está no mercado e tudo aponta que não vai continuar no Sporting.No entanto, enquanto não chega uma proposta oficial do Manchester United ou do Tottenham, os dois principais interessados, a gestão física do atleta merece cuidados.Além disso, o capitão de equipa começou a trabalhar mais tarde do que os restantes companheiros, devido à presença na Liga das Nações pela Seleção portuguesa, pelo que tem menos ritmo.Tudo aponta que não fará o primeiro jogo particular dos leões de forma a evitar qualquer tipo de lesões que possam inviabilizar a transferência que será certamente a venda mais cara de sempre do Sporting.O Man. United continua a negociar a venda de Pogba ao Real Madrid e só quando efetuar esse negócio é que vai avançar pelo médio português.Uma transferência que pode acontecer a qualquer momento. Para já, todos os cuidados são poucos com a pérola leonina.Ristovski apresentou queixas físicas no treino de ontem e abandonou mais cedo os trabalhos do Sporting, em Feusisberg, na Suíça.O lateral contraiu uma entorse no tornozelo esquerdo e será reavaliado pelo departamento médico. Battaglia e o reforço Rosier continuam a trabalhar condicionados.