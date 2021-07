Com o futuro ainda indefinido, Vítor Ferreira ‘Vitinha’ vai tentando convencer Sérgio Conceição de que tem lugar no FC Porto e ontem foi utilizado no jogo-treino, frente à Académica, o qual os azuis-e-brancos venceram por 3-1.O médio, de 21 anos, continua no mercado, com o FC Porto a pedir 20 milhões de euros.