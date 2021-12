O FC Porto tem esta terça-feira uma final frente ao Atlético Madrid, no estádio do Dragão. Em jogo está a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um encontro decisivo no plano desportivo e fundamental na vertente financeira. A vitória rende 2,8 milhões de euros e garante o encaixe de mais 9,6 milhões por conta do apuramento para a frase seguinte. Contas feitas, são 12,4 milhões em jogo. O empate com os campeões espanhóis pode até bastar se, na outra partida do grupo B, o Milan não vencer o Liverpool.









“É um jogo importante, qualquer uma das equipas pode passar aos oitavos, temos de nos focar no que temos de fazer no jogo e ganhar”, disse Sérgio Conceição, durante a antevisão da partida de hoje. Diego Simeone, treinador dos colchoneros, atribuiu uma maior dose de favoritismo ao FC Porto. “Provavelmente, foi pela fase de grupos que fizemos de bom nível. Pode ter dito por simpatia, por ter sido meu colega durante dois anos ou pode ter sido por estratégia”, replicou o técnico dos dragões.

Grujic está em risco de não ser opção. Conceição explicou porquê e deixou um aviso: “O Grujic fez uma entorse e está difícil a sua utilização face à fraca qualidade dos relvados que temos. É importante alertar todos os profissionais do FC Porto que temos de andar todos à mesma velocidade. Andar à mesma velocidade é de alto nível, não se compadece andarem uns a uma velocidade e outros a outra”, rematou o treinador.



TAREMI: “TEMOS A NOSSA HISTÓRIA”

Sabíamos que este grupo seria difícil. Fizemos um grande trabalho e estamos a um passo dos oitavos de final. Este jogo será difícil, mas temos a nossa história e temos de fazer tudo para ganhar”, referiu ontem o avançado portista Taremi, na antevisão do jogo de hoje com o Atl. Madrid.







Pepê ausente

devido à Covid







Leia também Sérgio Conceição diz que não há favoritos no jogo com Atlético de Madrid Pepê testou positivo à Covid-19, está em isolamento e é baixa no FC Porto. A confirmação foi dada por Sérgio Conceição. “Está positivo. É uma situação incontrolável para nós. Vai ficar de fora”, disse o técnico.

pormenores



“Equipa extraordinária”



“O FC Porto é uma equipa extraordinária que tem estado muito bem. Parte como favorito porque tem mais pontos do que o Milan e do que nós”, disse esta segunda-feira Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid.





“Vontade de avançar”



“São jogos que todos os jogadores gostam de jogar. Estamos habituados a este tipo de encontros e a equipa tem energia e vontade de avançar e é o que vamos fazer”, disse Marcos Llorente, médio do Atl. Madrid.





Baixas no Atl. Madrid



O Atl. Madrid vai defrontar o FC Porto com apenas um central da equipa principal disponível (Hermoso). Giménez, Savic (ambos lesionados) e Felipe (cumpre suspensão) falham o jogo.