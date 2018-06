Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Volgogrado acolhe quatro jogos do Mundial 2018

Foram mortos mais de dois milhões na antiga Estalinegrado.

Por Rogério Chambel | 09:01

A Arena de Volgogrado, que vai receber quatro jogos da primeira fase, foi erguida sobre ossadas, bombas e balas. Foi na antiga Estalinegrado (mudou de nome para Volgogrado em 1961, após o processo de desestalinização promovido por Khrushchov) que se travou a batalha mais sangrenta de sempre, na qual morreram dois milhões de pessoas.



O confronto entre soviéticos e nazis durou 200 dias (entre julho de 1942 e fevereiro de 1943) e marcou uma viragem na II Guerra Mundial, com a derrota das tropas de Hitler. A cidade de Estaline resistiu ao cerco nazi e a contraofensiva soviética destruiu o 6º exército alemão.



A história heroica da cidade é pretexto para Vladimir Putin recordar, com frequência, a importância que o sacrifício e sangue russos tiveram no desenlace da II Guerra Mundial.



1589

é o ano da fundação de Tsarítsin, por se situar junto às margens do rio Tsaritsa. Em 1925, muda de nome para Estalinegrado, em homenagem a Estaline, por ter derrotado, em 1920, as tropas do general Denikin, do Exército Branco.



Atentados

Em dezembro de 2013 Volgogrado foi palco de atentados. No dia 29, uma mulher suicida chechena fez-se explodir, matando 18 pessoas e ferindo outras 15. No dia 30, novo atentado suicida num autocarro – morreram pelo menos 14 pessoas.



Monumento

ao escritor Nikolai Gogol (’O Capote’, ‘O Nariz’, ‘Taras Bulba’) é um dos mais visitados em Volgo-grado. Foi inaugurado em 1910, na então Tsaritsin, por ocasião do centenário do nascimento de Gogol.



Campeã

Yelena Ysynbayeva, bicampeã olímpica, tricampeã e recordista mundial do salto com vara, com 5,06 metros, é a embaixadora da sua terra natal neste Mundial. Ysynbayeva nasceu em Volgogrado em 1982 e mantém uma grande ligação à cidade.