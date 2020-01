A contratação do médio alemão Julien Weigl foi esta sexta-feira elogiada pelo treinador do Benfica, Bruno Lage, que enalteceu a capacidade do clube em convencer o ex-jogador do Borussia Dortmund a rumar à I Liga portuguesa de futebol.

"É um grande jogador que se junta a uma grande equipa, constituída por grandes jogadores", afirmou o técnico dos 'encarnados', que realçou o trabalho conduzido pelo presidente, Luís Filipe Vieira, e restantes elementos da estrutura do clube, porque "o mais difícil, por vezes, não é chegar ao jogador, é convencê-lo a vir para Portugal".

Em declarações prestadas na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado com o Vitória de Guimarães, o treinador dos campeões nacionais reiterou o desejo de ficar com um "plantel curto, competitivo e equilibrado" e recusou que a contratação do médio germânico, de 24 anos, represente uma "mudança de paradigma" do clube no que toca à abordagem ao mercado de transferências e à visão sobre os produtos da formação 'made in Seixal'.

"As decisões passam por várias pessoas - presidente, Rui Costa, Domingos Soares de Oliveira, Tiago Pinto e o treinador. Reunimo-nos frequentemente para falar das avaliações do plantel, dos jogadores na formação e olhamos para tudo: a nossa academia, as oportunidades de mercado nacionais - como Chiquinho - e internacionais - como Raúl de Tomás, Vinícius e Weigl. Queremos criar um plantel que nos dê garantias para sermos muito competitivos em todas as frentes", disse.

Instado a descrever as características do internacional alemão e do que este pode dar à equipa, Bruno Lage observou que o alemão "não traz nada de diferente", mas que vem acrescentar soluções ao jogo do Benfica.

"É um médio com enorme capacidade de construção e vai trazer mais soluções para aquela posição, onde temos mais valores. Vai ao encontro do que queremos para a equipa: uma equipa a construir desde trás. É forte no equilíbrio e no posicionamento defensivo. O mais importante é sentirmos que fizemos uma boa contratação", explicou, revelando apenas ter dado as boas-vindas e desejado "boa sorte" a Weigl.

A chegada de Julien Weigl, contratado ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros e com contrato válido até 2024, deverá implicar algumas saídas do plantel 'encarnado' neste mês de janeiro. Sem especificar nomes, Bruno Lage admitiu essa possibilidade para ir também ao encontro do que são as expectativas dos próprios jogadores em poderem lutar por um lugar.

"O importante é o clube estar feliz com o rendimento dos jogadores e, do outro lado, perceber a felicidade dos jogadores. Não é novidade que queremos ter um plantel mais curto. Temos jogadores que podem desempenhar várias posições e queremos tirar o melhor partido dos jogadores, fazendo-os sentir que podem ter uma oportunidade. No futebol a igualdade existe, mas na prática nem sempre se concretiza. Vamos ter de nos organizar", finalizou.