A rápida ascenção de Toti Gomes: Começou no futebol há 9 anos e agora está nos convocados da seleção nacional

O defesa Toti Gomes foi a grande surpresa nos convocados de Roberto Martínez para a seleção portuguesa. O jogador de 24 anos iniciou-se no futebol há nove anos e hoje está na Premier League.Com 15 anos, Toti Gomes trocou o râguebi pelo futebol e começou a jogar no Fontainhas, de Cascais. Passados dois anos trocou o clube pelo GDS Cascais.A ascensão continuou rápida e depois de quatro anos a calçar chuteiras o jogador nascido em Bissau rumou ao Estoril Praia.O defesa fica três anos no Estoril, onde disputa um campeonato nacional. Ao serviço dos canarinhos Toti estreia-se pela equipa principal. Disputou apenas três encontros, e na segunda divisão, mas atraiu os ingleses do Wolverhampton, que o contratou em 2020.O atleta passa pouco mais de uma temporada emprestado pela equipa da Premier League aos suíços do Grasshoppers. Em janeiro de 2022, o português Bruno Lage, então técnico dos Wolves, pede o regresso do defesa à equipa inglesa.Toti Gomes já fez 21 jogos na Premier League, aquela que é considerada por muitos como a melhor liga nacional de futebol. Esta segunda-feira foi chamado por Roberto Martínez a integrar a convocatória da seleção.