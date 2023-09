"Acabou-se": Pedro Sánchez critica Luis Rubiales

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol em funções, voltou este sábado a criticar Luis Rubiales, presidente suspenso da Real Federação Espanhola de Futebol por ter beijado na boca a avançada Jennifer Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial feminino."A marca Espanha é a reação exemplar das jogadoras da seleção espanhola e a reação espetacular da sociedade espanhola, que disse junto a elas 'acabou-se'. E esse 'acabou-se' vem com todas as consequências, também para os dirigentes que se viram envolvidos nestes acontecimentos lamentáveis", afirmou o socialista durante uma ação partidária em Málaga, citado pelo jornal El Mundo.O chefe de governo em funções está "seguro de que muita gente se questiona sobre se isto terá causado danos à imagem exterior de Espanha"."Ninguém pode aspirar a representar Espanha e deixar mal o país com atitudes e discursos que nos envergonham e não nos representam", vincou Sánchez.A 24 de agosto, o socialista qualificou de "inaceitável" a conduta de Rubiales , dizendo que as desculpas por este apresentadas não eram "nem suficicientes nem adequadas".