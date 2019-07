Adeptos do Flamengo de Jorge Jesus apertam equipa na chegada ao hotel após derrota na Libertadores

CLIMA TENSO! Ainda em Guayaquil, os jogadores do Flamengo foram cercados e alvos de protestos ao chegarem no hotel. Gabigol e Diego Alves dialogaram com os torcedores e disseram acreditar na virada. O Rubro-Negro vai se classificar na #Libertadores2019?



O Flamengo de Jorge Jesus perdeu durante a madrugada desta quinta-feira frente ao Emelec, do Equador, por 2-0 e complicou as contas da passagem à próxima fase da Taça Libertadores.A jogar com mais um jogador desde os 55 minutos, a equipa de Jesus não conseguiu superiorizar-se e viu mesmo o Emelec criar diversas oportunidades que podiam ter sentenciado a eliminatória. Depois da partida, ao chegarem ao hotel, os jogadores do Flamengo tinham várias dezenas de adeptos em fúria a entoar cânticos de revolta para com os últimos desempenhos da equipa.O momento foi filmado e posteriormente divulgado nas redes sociais:Recorde-se que o afastamento do Flamengo da Copa do Brasil levou os adeptos da equipa do Rio a apertar com a equipa e o técnico português.