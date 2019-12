E DÁ-LHE MAIS MOSAICO NA ARENA CASTELÃO! ???

A torcida do Leão do Pici sabe mesmo fazer uma festa, amigo! #MomentosDaTorcida pic.twitter.com/STFOA6KHIa — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) December 8, 2019

O Fortaleza garantiu na última jornada a presença na Copa Sul-Americana e a festa foi até ao aeroporto onde centenas de adeptos receberam a equipa e pediram a continuidade do técnico Rogério Ceni.Este domingo, antes do início da partida frente ao Bahia os adeptos ergueram um mosaico gigante e um avião 'levantou voo' nas bancadas do estádio.Com milhares de cartolinas e a inscrição de 'América' a poder ser lida nas bancadas, um avião sobrevoou as bancadas da Arena Castelão, praticamente lotada, no jogo frente ao Bahia.