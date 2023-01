Ronaldo começou o ano com grande receção da Arábia Saudita, mas os adeptos começam agora a ficar desiludidos com a prestação do craque internacional no campeonato. CR7 ainda não marcou nenhum golo com a camisola do Al Nassr na liga saudita e há quem partilhe vídeos nas redes sociais a 'limpar os pés' à camisola do jogador português.



Ainda que possa tratar-se de um adepto de uma equipa rival, o vídeo tornou-se viral no Twitter.

