Advogado de Fernando Madureira com Pinto da Costa na tribuna do Dragão Arena

Gonçalo Cerejeira Namora assitiu ao FC Porto-Águas Santas, do campeonato nacional de andebol, de sábado, na tribuna presidencial do Dragão Arena. O advogado de Fernando e Sandra Madureira no processo relativo à Operação Pretoriano esteve no pavilhão azul e branco, sentando-se no lugar imediatamente atrás de Pinto da Costa.Na mesma tribuna estiveram também, entre outros, João Rafael Koehler, aposta de Pinto da Costa para a pasta das finanças na recandidatura em curso, e Lourenço Pinto, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do FC Porto. De recordar que Gonçalo Cerejeira Namora é filho de Nuno Cerejeira Namora, vice-presidente da MAG dos dragões.