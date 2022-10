Roger Schmidt traçou um plano e a equipa do Benfica cumpriu à risca: vitória fácil (apesar do susto inicial) e poupança quase total do onze habitualmente titular, a pensar no jogo de terça-feira com o PSG, para a Champions, em Paris.









Foi o primeiro jogo em que o técnico alemão fez alterações significativas no onze inicial. Gilberto, Ristic (estreia a titular), Aursnes, Draxler e Diogo Gonçalves deram frescura. O susto com o golo do Rio Ave, logo a abrir, não retirou discernimento ao Benfica, que foi acumulando lances de perigo, até ao empate.

Após uma grande jogada coletiva, Gonçalo Ramos empatou. Logo a seguir uma dádiva de Jhonatan acabou por dar justiça ao marcador com a cambalhota no resultado.









Leia também Águia vitoriosa na liga milionária O Benfica não sentiu a falta de Rafa nem de Neres, até porque Enzo, João Mário e Gonçalo Ramos fizeram uma primeira parte irrepreensível. O 3-1 chegou já perto do intervalo com novo entendimento perfeito entre as águias: Enzo descobre Ramos, que recebe com a coxa e dispara com o pé esquerdo.

O filme do primeiro tempo podia resumir-se ao golo do Rio Ave e depois à constante e asfixiante presença encarnada no meio-campo contrário, que só não fez mais golos por manifesta ineficácia atacante.





Schmidt tirou Ramos e Enzo ao intervalo e o Rio Ave subiu linhas. O Benfica passou a controlar, mas agora com menos chegada à área contrária. Ainda assim, o apagado Draxler teve boa chance para fazer o quarto, mas atirou ao lado. Já depois da hora de jogo, o 4-1. Musa a estrear-se a marcar pelas águias após passe de Ristic (boa exibição do sérvio, lançado pela primeira vez no onze inicial).





O ritmo, a partir daí, caiu ainda mais, com o Benfica talvez já a pensar no jogo da liga milionária. Até final, Schmidt voltou a refrescar (apenas Odysseas, António Silva e Otamendi – entre os habituais titulares – jogaram o tempo todo) e o Rio Ave acabaria por reduzir num golaço do capitão Guga, sem qualquer hipótese para Odysseas.





Triunfo inequívoco do líder do campeonato, que peca por escasso tal o número de oportunidades desperdiçadas. Foi a quarta reviravolta do Benfica esta temporada, que surge antes da viagem até França, onde vai defrontar o PSG, uma semana após o empate (1-1) na Luz.

positivo e negativo



Segundas escolhas

+



Ristic revelou-se aos benfiquistas e teve uma exibição muito positiva, mostrando ser boa opção a Grimaldo. Diogo Gonçalves também teve oportunidade e ajudou à criação de várias oportunidades. Aursnes voltou a dar boas indicações.



Golo que vai correr Mundo



- O lance que possibilitou a reviravolta ao Benfica vai correr Mundo. Jhonatan falhou de forma caricata ao introduzir a bola na própria baliza. Um erro grave e quatro golos sofridos não abonam a favor, apesar de ter evitado outros tantos golos.



arbitragem

Sem problemas



Tarde bem tranquila, sem problemas e sem casos para Manuel Oliveira. Num jogo sempre bem auxiliado pelos assistentes, o árbitro do Porto puxou do cartão amarelo em três ocasiões e sempre de forma justificada.





trio garante a conta-poupança