"Ainda não me decidi": Kylian Mbappé indeciso quanto ao futuro a seis meses do fim do contrato com o PSG

a um acordo sobre prémios de fidelidade assinado aquando da renovação de contrato, no valor de 80 milhões de euros. "Conseguimos proteger todas as partes e preservar a serenidade do clube para os desafios que se avizinham, o que continua a ser o mais importante. O resto é secundário", frisou.





É muito importante. Temos títulos pela frente. Já conquistámos um", vincou, em declarações citadas pela Al Jazeera.O futebolista mantém, contudo, as incertezas acerca do clube que irá representar na próxima época. "Ainda não me decidi. Mas, de qualquer forma, com o acordo que fiz com o presidente no último verão, não importa o que eu decida", salientou.Na quarta-feira, o PSG bateu o Toulouse por 2-0 na Supertaça francesa, disputada no Parque dos Príncipes, com golos de Kang-in Lee e Kylian Mbappé.