Luís Filipe Vieira testa negativo à Covid-19

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, testou negativo à Covid-19, este sábado.



O CM sabe que o presidente do Benfica vai fazer mais exames, nos próximos dois dias e que foi aconselhado pelos médicos a ficar em casa, até quinta-feira e, por isso, vai falhar o derbi com o sporting.



A recomendação da equipa médica surge porque Luís Filipe Vieira, com 71 anos, é considerado doente de risco e também pelos sintomas que apresentou enquanto esteve isolado em casa.



Apesar de estar afastado do seixal, Vieira tem mantido sempre contacto com Rui Costa.