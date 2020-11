Morreu Diego Armando Maradona. Tinha 60 anos

Morreu esta quarta-feira Diego Armando Maradona. O craque argentino de 60 anos, que deslumbrou nos relvados pelo mundo fora, morreu depois de ter sido internado no último mês de outubro com uma hemorragia no cérebro. Maradona tinha recebido nota de alta mas esta quarta-feira acabou por sofrer um ataque cardíaco que foi fatal.O pequeno génio de 1,65m foi considerado um dos melhores futebolistas de todos os tempos e também um dos mais polémicos dentro e fora dos relvados. São dele várias das melhores jogadas da história do futebol mundial. A velocidade aliada à inteligência do pequeno 'D10S' - como era conhecido - levaram-no ao altar do futebol.El Pibe de Oro viveu os melhores momentos da carreira ao serviço dos italianos do Napoli no final da década de 1980, onde ganhou os dois únicos títulos em Itália.Mas um dos seus momentos mais marcantes aconteceu durante a partida do Mundial de 1986 contra a seleção de Inglaterra. Maradona usou a mão esquerda - que viria a ser alcunhada de 'mão de deus' - para marcar o golo que viria a derrotar os ingleses.Em atualização