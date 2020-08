Alex Telles lança alarme no FC Porto

Alex Telles poderá deixar o FC Porto ‘de borla’, dentro de um ano. O lateral brasileiro forneceu nas últimas horas pistas sobre o seu futuro, dando garantias de que quer fazer a sua quinta época no emblema do Dragão, ou seja, não equaciona o cenário de uma transferência, neste seu último ano de contrato.



Como de resto era desejo da SAD azul-e-branca. Com este expediente, o defesa de 27 anos fica livre para assinar por qualquer outro clube, a partir de janeiro próximo, sem que o FC Porto tenha qualquer retorno com a venda do seu passe.

Em entrevista ao canal de Youtube de um jornalista brasileiro, Telles, num dos seus últimos dias de férias antes do regresso ao trabalho (que acontece esta segunda-feira), falou de forma muito tranquila sobre o que se segue na sua carreira, descartando qualquer desejo de saída, neste momento. "A minha família está toda cá, estamos numa casa em Vilamoura a aproveitar o calor, e no dia 24 voltamos aos treinos. Vou para a minha quinta época", disse.

Tendo em conta que também não existe qualquer movimentação no sentido da renovação de contrato com o FC Porto, o cenário que se coloca a Telles é, por isso, o da saída a custo zero no final da época 2020/21.



O que poderá representar um grande rombo para os cofres da SAD portista, pois o defesa é um dos jogadores mais valiosos do plantel, com um valor de mercado de 40 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarket.



Esse é também o valor da sua cláusula de rescisão, pelo que um eventual interessado, e tem-se falado insistentemente do PSG, poderá aguardar por janeiro para garantir uma transferência a custo zero, que teria efeito a partir do verão de 2021.

Este é, pois, um contratempo que causa algum alarme na SAD do FC Porto, que necessita de fazer vendas antes de poder atacar em força no mercado, devido às restrições impostas pela UEFA no âmbito do ‘fair-play financeiro’.