Álvaro Pacheco quer Vizela com "coragem" para enfrentar o Benfica

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, disse este sábado esperar que os seus jogadores tenham a "coragem" de "jogar o jogo pelo jogo" na receção ao líder Benfica, no domingo, na nona jornada da I Liga de futebol.

"O Benfica vai jogar com a obrigação de ganhar, contra um adversário que tem a obrigação de jogar o jogo pelo jogo e ir em busca dos três pontos. Será um jogo entre duas equipas com um futebol atrativo e de ataque, com a baliza nos olhos. Espero que os meus jogadores tenham a coragem de jogar assim", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Nos três últimos jogos, o Benfica regista duas derrotas, ambas em casa (1-0 com o Portimonense, para a I Liga, e 4-0, com o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões) e de uma vitória difícil, após prolongamento, no terreno do Trofense, da II Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal (2-1), mas Álvaro Pacheco recusa a ideia de tendência de queda da equipa 'encarnada'.