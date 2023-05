Árbitro é agredido por jogador dos juniores do Tabuadelo e tem de ser assistido no hospital

O jogo entre "Os Regadinhas" de Freiriz e o Tabuadelo, relativo à 3ª jornada da Série 4 da fase de permanência da 1ª divisão de juniores da AF Braga, disputado no Campo de Jogos do Turiz, não chegou ao fim e terminou da pior forma possível.Isto porque se registaram cenas de pancadaria entre adeptos e jogadores de ambas as equipas depois de um jogador do Tabuadelo ter agredido Luís Novais, árbitro da partida, que teve mesmo de ser transportado para o hospital.Em comunicado, o emblema de Vila Verde já repudiou o episódio, lamentando a falta de segurança no recinto.