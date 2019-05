Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arjen Robben apontado como possível reforço do Benfica

Extremos holandês termina contrato com o Bayern de Munique no final da presente época. Imprensa alemã aponta águias como destino.

13:42

O extremo holandês, Arjen Robben, atualmente a jogar no Bayern de Munique, pode estar a caminho do Benfica. O jornal alemão Bild diz que as águias já estão em conversações com Robben.



Na mesma publicação pode ler-se que Robben também está na mira de Groningen, PSV e Ajax.



O holandês termina contrato com os bávaros no final da presente época.