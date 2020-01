"Se me tocas arranco-te a cabeça", disse Frederico Varandas a um dirigente do V. Setúbal, momentos depois de o árbitro Tiago Martins ter apitado para o final da partida com o Sporting, no sábado à noite, apurou o CM junto de várias fontes que estiveram no camarote presidencial do Bonfim.

Nesta altura já o delegado da Liga tinha abandonado a tribuna, que ao contrário do que sucede habitualmente teve sempre a luz ligada.

Fonte oficial do clube de Alvalade confirmou a frase, mas fez questão de salientar que Varandas só a disse depois do dirigente em causa e outras pessoas ligadas aos sadinos terem "crescido" para o líder leonino.