Foi uma ponta solta. A busca devia ter acontecido na quarta-feira, mas Paulo Silva, o homem-forte da Autoridade Tributária que acompanhou algumas das buscas no Norte do País, no âmbito da Operação Fora de Jogo, não conseguiu chegar a tempo a Tondela. Foi apenas durante esta quinta-feira que foi à SAD do clube e o objetivo foi apreender documentação relativa a um negócio que também envolveu Deco.