Benfica arrasa açorianos e aumenta liderança

Cinco jogos, cinco vitórias e liderança isolada do Benfica na Liga. As águias continuam com um registo limpo, com um goleada construída apenas no segundo tempo.O Santa Clara foi superior até ao intervalo, teve queixas da arbitragem nesse período, mas acabou por ir para o descanso a perder.Jesus poupou os habituais titulares Otamendi, Rafa e Yaremchuk a pensar no jogo de terça-feira, com o Dínamo Kiev, para a Champions. Promoveu a estreia a titular de Rodrigo Pinho, que acabou por desatar um nó que os açorianos tinham bem apertado.O Benfica esteve mal. Sem velocidade, sem pressão e sem objetividade no ataque, as águias permitiram ao Santa Clara comandar durante muito tempo. Perto da meia hora do jogo chegou a polémica junto à área do Benfica. Odysseas tem saída perigosa e atinge Mansur.O árbitro acabou por mostrar apenas o amarelo. Na sequência do livre, Lincoln atira à barra. Já depois do Santa Clara protestar por uma grande penalidade não assinalada, o mesmo Lincoln disparou para defesa de Odysseas. Quase a seguir e já perto do descanso, o Benfica marcou por Rodrigo Pinho, no único remate à baliza pelas águias.Após o intervalo, Rafa entrou e tudo mudou. A nova dinâmica encarnada confundiu o Santa Clara que não mais se encontrou. Com espaço e muito acerto, o Benfica acabou por avolumar o resultado, primeiro por Darwin, depois com um golaço de Rafa. Antes de ser substituído por Yaremchuk, que fez o 5-0, o uruguaio acabou por bisar na partida. Depois, Jesus refrescou o onze já a pensar no jogo da Ucrânia.Pinho até marcou o primeiro golo, mas Jesus queria mais e sobretudo melhor. Rafa entrou e trouxe qualidade extra. A velocidade confundiu por completo o adversário. Jogou, fez jogar e até foi o protagonista do golo da partida num tiro indefensável.Não se compreende a primeira parte apática das águias em São Miguel. Muito desligadas e pouco pressionantes. Na frente houve pouca objetividade. O líder da Liga colocou-se a jeito, mas acabou por ser resgatado por Rodrigo Pinho.Odysseas escapou de forma incompreensível à expulsão. Nem Rui Costa nem o VAR Artur Soares Dias viram a ‘patada’ em Mansur. Quase a seguir, Diogo Gonçalves parece tocar Cryzan na cara. Penálti que ficou por assinalar."O principal deste jogo foi somar três pontos. Ganhámos contra uma equipa forte e bem organizada. Na primeira parte, o jogo foi muito confuso para o Benfica. Os outros também sabem jogar. O Santa Clara até chegou a estar por cima. Fizemos um golo pelo Rodrigo Pinho e corrigimos algumas coisas. Acabámos por ser muito eficazes e vencemos. Depois de o resultado estar mais fácil, a equipa foi tendo sempre o nível alto", disse Jorge Jesus, que explicou depois a razão da saída de Rodrigo Pinho ao intervalo, após ter marcado. "Foi opção minha. Não se lesionou."