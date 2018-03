Benfica: Assistências a baixar

Na época em curso há menos gente a ver jogos do Benfica no Estádio da Luz para o campeonato.

Por Mário Pereira | 11:00

Efeito Conceição faz subir FC Porto



Líder da classificação da Liga, o FC Porto não comanda o campeonato das assistências esta temporada. Mas tal como o Sporting e ao contrário do que acontece com o Benfica, está em forte alta. Na presente época há quase mais seis mil pessoas a ver jogos da equipa dos azuis-e-brancos do que na época passada.



O percurso desportivo da equipa tem seguramente que ver com este ‘boom’. É o chamado efeito Sérgio Conceição, pois existe uma enorme empatia entre o treinador e a bancada. Tal como o Sporting, o FC Porto caminha a passos largos para bater o recorde de espectadores nos jogos em casa e referentes ao campeonato.

As assistências aos jogos do Benfica na Liga, realizados no Estádio da Luz, estão em queda nesta época. Uma inversão na tendência de crescimento que acontece desde 2012/13.Numa altura em que estão realizadas 27 jornadas (13 jogos em casa), compareceram no Estádio da Luz 692 152 espectadores, o que dá uma média de 53 242 pessoas sentadas nas bancadas em cada desafio. Menos 2710 pessoas a ver jogos do Benfica ao vivo, por jogo, do que na temporada passada. Que foi a melhor de todas desde que o Estádio da Luz foi inaugurado, em 2003.Esta tendência pode ainda ser invertida até ao final da época, pois faltam realizar quatro jogos. Sendo que um deles é com o FC Porto. O que desde logo é garantia de uma afluência acima da média. O facto de esse jogo, a realizar em meados de abril, poder ser decisivo para o título, poderá até provocar uma assistência recorde. De resto, o Benfica terá ainda jogo com o V. Guimarães, Tondela e Moreirense.Apesar da ligeira quebra, o Benfica continua a ser, com significativa vantagem, o clube português com melhores assistências em jogos da Liga.O jogo com mais espectadores nas bancadas em jogos da Liga, nesta época, foi o Benfica-Sporting, da 16ª jornada. Estiveram presentes 61 996 pessoas na Luz. Um número que passa a servir de referência para o Benfica-FC Porto, em abril.O Estádio José Alvalade, recinto de jogos do Sporting, está a caminho de bater um recorde de assistências nesta temporada. Pela primeira vez, as médias de espectadores por partida estão acima da fasquia dos 40 mil espectadores. Bem acima (cerca de três mil pessoas por encontro), o que deixa antever um novo máximo.A taxa de ocupação de Alvalade nos jogos do Sporting é, neste momento, a mais alta da Liga: 86,07 por cento. A manter-se, será também um recorde da competição. Convém todavia referir que a lotação do estádio dos leões é de 50 044 lugares enquanto a do Estádio da Luz é de 64 161 lugares. O Estádio do Dragão acolhe 50 035 pessoas.