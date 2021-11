Benfica e Belenenses SAD querem realização de jogo de sábado apesar de surto de Covid-19

O Benfica e o Belenenses SAD querem estar no jogo deste sábado, apesar do surto de Covid-19 na equipa do Belenenses SAD.



O CM apurou junto de fontes bem colocados nos dois clubes que há acordo para que o jogo aconteça. Os clubes aguardam decisão do delegado de saúde que pode impedir que o encontro se realize, este sábado, às 20h00, no Jamor.





O Belenenses SAD tem, até este momento, 15 casos de Covid-19, entre jogadores e equipa técnica. O clube já informou a Liga e Direção-Geral da Saúde dos casos positivos. A decisão será do delegado de saúde, sendo que o Benfica e Belenenses querem jogar.Na época passada, durante o surto de Covid-19 que afetou o plantel benfiquista, não foi adiado qualquer jogo.