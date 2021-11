Benfica e Belenenses SAD sem medo da Covid querem jogar

Benfica e Belenenses SAD querem jogar hoje, como previsto, independentemente do surto de Covid-19 que atingiu a equipa azul, com pelo menos 15 elementos infetados. Ao que o CM apurou, as duas equipas manifestaram ontem à Liga de Clubes a sua intenção de disputar hoje, às 20h30, no Jamor (Sport TV 1), a 12ª jornada do campeonato nacional.

Contudo, apesar da vontade dos dirigentes desportivos, a decisão final estava nas mãos da delegada de saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras. O Plano Específico para o Futebol Profissional elaborado para lidar com a pandemia especifica no artigo 10º que cabe à “autoridade de saúde territorialmente competente” decidir se, perante um caso positivo, é necessário colocar toda a equipa de quarentena (ver infografia ao lado).









Leia também Luís Filipe Vieira infetado com Covid-19 motiva apreensão no Benfica Se for esse o caso, o Belenenses SAD deixa de ter condições para ir a jogo e este será adiado. A regra é que a partida se realize, desde que a equipa afetada pelo surto tenha pelo menos “sete jogadores, um guarda-redes e um capitão”. No caso do Belenenses SAD, será necessário recorrer à equipa sub-23, algo que o treinador, Filipe Cândido, já tinha admitido ontem, ainda antes de ser conhecido o surto, face aos nove indisponíveis no plantel principal.

O elevado número de elementos com Covid-19 apanhou os responsáveis do Belenenses SAD de surpresa. Mal foram conhecidos os primeiros casos, e como determinam as regras, o clube reportou-os à delegada de saúde, que ao fim da tarde começou a analisar a situação. Foi realizada uma nova ronda de testes aos elementos que não acusaram positivo, cujos resultados estavam a ser conhecidos a conta-gotas à hora de fecho desta edição.





Caso não surjam novos infetados e se concluir que não há uma cadeia de contágio que coloque a saúde pública em risco, a delegada de saúde deverá permitir que o jogo - o 600º de Jorge Jesus como treinador principal no campeonato português - se realize. Essa é a vontade de Benfica e Belenenses SAD. Os encarnados entendem que não têm datas para reagendar a partida face ao calendário sobrecarregado nas próximas seis semanas, período em que o jogo teria de decorrer para cumprir os regulamentos.

jesus garante seferovic como titular



“Seferovic terá sempre a confiança de todos como sempre, tanto é assim que será titular no jogo deste sábado”, esclareceu Jorge Jesus, a propósito do falhanço do suíço, em Barcelona, para a Champions. O técnico abordou o sorteio da Taça de Portugal (FC Porto é o adversário). “Não temos tido sorte nos sorteios. Já na Champions eles ficaram num dos grupos mais fortes e nós também.”