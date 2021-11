Benfica empata em Barcelona e mantém sonho de continuar na Liga dos Campeões

Um falhanço incrível de Seferovic no último minuto de jogo impediu o Benfica de sair de Barcelona com uma vitória, mas o empate a zero mantém aceso o sonho de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões .









Jorge Jesus surpreendeu ao tirar o avançado Darwin do onze. Yaremchuk e Everton lutavam por um lugar, mas jogaram os dois. Na defesa, a novidade foi André Almeida, a central, no lugar do lesionado Veríssimo. O Benfica não teve uma entrada de rompante como fez no Estádio da Luz (ganhou 3-0), mas conseguiu equilibrar o jogo.

O Barcelona apresentou um futebol ainda longe do tiki-taka, embora fluido. Mas a defesa encarnada, liderada por Otamendi, chegou para as encomendas. E quando a bola passava, Odysseas cumpria a sua parte com segurança. Que o digam Yusuf Demir (8’), Jordi Alba (28’) e De Jong (67’).









Leia também Benfica europeu esmaga o Barcelona por 3-0 As águias nunca deixaram de procurar o golo. Yaremchuk ganhou protagonismo em duas ocasiões (5’ e 34’).

O Benfica vivia o seu melhor período e ainda marcou um golo por Otamendi. Mas o árbitro assistente anulou, por a bola alegadamente ter saído após a marcação do canto.





Os catalães sentiram o perigo e Yusuf Demir rematou em arco à barra da baliza de Odysseas.





Na etapa complementar, manteve-se o equilíbrio. Darwin agitou o jogo e assistiu Seferovic para a perdida da noite (90’+4). Jorge Jesus nem quis acreditar e acabou ajoelhado no relvado de Camp Nou. Este empate sabe a pouco. O Benfica terá agora de ganhar ao D. Kiev e esperar que o Bayern Munique ganhe ou empate com os catalães.





Nunca vi isto na vida



“O guarda-redes nem está lá... Há 30 anos que sou treinador e nunca vi isto na vida.” Foi assim que Jorge Jesus reagiu esta terça-feira à oportunidade desperdiçada por Seferovic, acrescentando: “O Barcelona não teve nenhuma oportunidade flagrante como nós.” O treinador do Benfica comentou a luta pelos ‘oitavos’: “Não dependemos de nós, mas estamos a discutir o apuramento com uma das melhores equipas do Mundo.”







positivo e negativo



+ Otamendi varre..



O central argentino foi o líder da equipa. Orientou a linha defensiva e obrigou os catalães a ficarem fora de jogo. Fez vários cortes decisivos e até marcou um golo que acabou anulado. Ainda ajudou a criar desequilíbrios na frente. Impecável.



- Seferovic ‘ajoelha’ Jesus



Seferovic fez Jorge Jesus ajoelhar no Camp Nou, depois de, totalmente isolado e já sem ninguém na baliza, rematar... ao lado. O técnico ajoelhou no relvado, tal como já tinha feito no Dragão quando perdeu um título para o FC Porto (golo de Kelvin).



arbitragem

Dúvidas no golo anulado...

Muitas dúvidas no golo de Otamendi, que foi anulado ao Benfica pelo árbitro assistente que justificou a decisão com o facto de a bola ter saído pela linha de fundo após a marcação do canto. O VAR não mostrou imagens esclarecedoras.

Gilberto: “Viemos aqui para ganhar”



“Sabíamos que seria jogo difícil. As duas equipas tiveram oportunidades para ganhar o jogo, Mas mostrámos que viemos aqui para lutar pelos três pontos. Estamos na luta”, disse Gilberto, jogador do Benfica.





momentos do jogo

34’



Otamendi, que foi patrão da equipa, marcou um golão, mas foi anulado pelo árbitro assistente, que considerou que a bola saiu pela linha de fundo aquando da marcação do canto.



43’

Numa das melhores ocasiões de golo do Barcelona, Yusuf Demir tira Vertonghen do caminho e remata em arco levando a bola à barra da baliza de Odysseas.







90’+4



Seferovic, isolado por Darwin, entra na área e tira o guarda-redes Ter Stegen do caminho, mas, com a baliza escancarada, acaba por atirar a bola ao lado para desespero de Jesus.





Bayern vence em kiev (2-1)



O Bayern Munique manteve a invencibilidade no Grupo E com um triunfo frente ao D. Kiev (2-1), na Ucrânia. Os alemães dominaram e chegaram à vantagem com golos de Lewandowski (14’) e de Coman (42’). O Dínamo reduziu por Harmash (70’).





Xavi acredita



“Somos o Barcelona e vamos a Munique ganhar. Mas temos de ser mais eficazes”, disse Xavi, treinador do Barcelona, no fim do jogo.





otamendi e odysseas seguram o objetivo





Varreu tudo na defesa, com cortes decisivos que alimentam o sonho de chegar aos ‘oitavos’. E teve forças para ir ao ataque. O golo anulado era a cereja no topo do bolo.



Odysseas – Cumpriu com excelência quando foi chamado aos 8’, 28’ e 67’.



André Almeida – Jogou como central do lado direito e cumpriu sem problemas.



Vertonghen – Serviu-se da experiência para lidar com a rapidez e irreverência dos avançados catalães.



Gilberto – Remetido a tarefas defensivas, cumpriu com maior ou menor destreza.



Weigl – Jogo de enorme esforço e exigência. Equilibrou a batalha no meio-campo o melhor que conseguiu.



João Mário – Passou o jogo a defender, o seu ponto menos forte. Lesionado até há pouco tempo, acabou as pilhas cedo.



Grimaldo – No regresso a casa, foi fechando a sua ala. Ainda passou para extremo antes de sair exausto.



Rafa – Noite inglória. Tentou uma ou outra arrancada, mas não teve o acompanhamento devido.



Yaremchuk – Continua em baixo de forma. Não foi capaz de segurar jogo e falhou o que parecia um golo certo aos 34’.



Everton – Não foi jogo para ele. Melhorou um pouco do lado direito, mas foi apenas figurante no filme desta terça-feira.



Taarabt – Esteve ao nível de João Mário. Também não é a defender, a única coisa que fez, que vai brilhar.



Darwin – Jogou metade do tempo de Yaremchuk mas fez o dobro. Permitiu à equipa esticar-se no campo e deu um golo de bandeja a Seferovic.



Pizzi – Deu algum critério na posse de bola.



Lazaro – Entrou para lateral-esquerdo, para enfrentar o endiabrado Dembélé. Cumpriu com esforço.



Seferovic – Aos quatro minutos de descontos protagonizou um lance que o vai atormentar por anos: falhou um golo de baliza aberta.