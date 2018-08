Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica na corrida por Rafinha do Barcelona

Encarnados esperam pelo prémio da Champions para atacarem o mercado.

13:01

O Benfica está interessado no médio do Barcelona, Rafinha, avança o jornal desportivo espanhol AS.



Os encarnados esperam agora pelo desfecho do playoff da Liga dos Campeões para avançar com novas contratações.



O Barcelona avalia o jogador em 25 milhões de euros, valor que poderá ser transformado num empréstimo com opção de compra.



O Bétis tem seguido de perto Rafinha que é uma das prioridades do clube de Sevilha.