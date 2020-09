O Benfica está à beira de ficar fora dos limites do fair play financeiro. À data de hoje, o clube da Luz não tem receitas para ter uma folha salarial tão alto como aquela que tem. Em causa estão, sobretudo, os 40 milhões de euros perdidos com a eliminação da Liga dos Campeões.

Estas contas são feitas no final de cada época, sendo que o Benfica terá obrigatoriamente de reduzir a massa salarial do plantel. As vendas de jogadores não entram para estas contas.