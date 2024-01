Benfica oficializa saída do futebolista Chiquinho para o Olympiacos

O futebolista português Chiquinho deixa o Benfica e é reforço, a título definitivo, dos gregos do Olympiacos, treinados por Carlos Carvalhal, informaram este sábado os dois clubes.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Olympiacos, da Grécia, para a transferência a título definitivo do futebolista Chiquinho", refere o clube lisboeta na sua página oficial.

Também o Olympiacos, que passou a ser treinado por Carlos Carvalhal no início de dezembro, confirma a contração do médio de 28 anos, mas sem adiantar a duração do contrato que Chiquinho terá com o clube grego.