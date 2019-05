Benfica quer 10 milhões de euros por Fejsa

O Benfica já definiu o preço para a saída de Fejsa: 10 milhões de euros. O Fenerbahçe já apresentou uma proposta pelo sérvio, mas os valores não ultrapassaram os três milhões, apurou oO jogador de 30 anos tem contrato até 2021, mas é um dos atletas que a SAD admite vender neste defeso, até porque com a renovação de Samaris, o espaço do sérvio na equipa em 2019/2020 diminuiu significativamente.Para o eixo central Bruno Lage conta com Samaris, Florentino e Gabriel.O trio foi mesmo o mais utilizado na segunda volta fantástica das águias e que levou ao 37º título de campeão. As constantes lesões de Fejsa não ajudaram a que o trinco fosse uma opção constante para o onze titular.O Benfica não quer cortar as pernas ao jogador, embora queira fazer algum dinheiro com a venda. O Fenerbahçe já apresentou uma proposta de três milhões de euros, longe da pretensão encarnada. A SAD quer 10 milhões mas admite vender por um valor abaixo do exigido (cláusula do internacional sérvio está situada nos 35 milhões de euros).Fejsa chegou à Luz em 2013 e até hoje só por uma vez não foi campeão nacional. Na época que agora terminou, o trinco esteve em 33 jogos (só num deles é que não foi titular). Para além da Turquia, tem havido sondagens de alguns clubes chineses.João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, elogiou este sábado as declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, sobre a necessidade de uma mudança de mentalidades no futebol."São sábias palavras. Não podemos perder o discernimento do que é um jogo, o desporto, e defender sempre os supremos valores do desporto. E é esse esforço que devemos fazer e que resquícios de outras formas de estar sejam somente isso: resquícios em vias de extinção", disse este sábado o governante à Sport TV.