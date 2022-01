Benfica recebe Paços de Ferreira e tenta aproximar-se do Sporting

O Benfica procura este domingo aproximar-se do segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ocupado pelo Sporting, na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Os 'encarnados' chegam a este encontro após duas derrotas com o FC Porto, para a Taça de Portugal e para a I Liga, mas podem aproveitar a derrota do Sporting, na sexta-feira, em casa do Santa Clara (3-2).

Com menos um jogo, o Benfica está a 10 pontos do líder FC Porto e a sete do Sporting, tendo preparado este encontro com várias baixas, devido à covid-19, com destaque para Odysseas, Vertonghen, Pizzi e Yaremchuk.

O Paços de Ferreira, na 11.ª posição, chega à Luz numa das suas melhores séries da temporada, com duas vitórias consecutivas, ambas conseguidas após a chegada do treinador César Peixoto.

O Sporting de Braga, quarto classificado, recebe uma das equipas em zona de despromoção, o Famalicão (17.º), com o lanterna-vermelha Belenenses SAD a receber o Arouca (16.º), que está no lugar de 'play-off' de manutenção.

No outro encontro do dia, o Portimonense pode subir ao quinto lugar, caso vença em casa o Marítimo.

A primeira volta termina na segunda-feira, com o Gil Vicente, sétimo classificado, a receber o Vitória de Guimarães, oitavo, num embate entre duas equipas com 23 pontos.

Programa da 17.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 jan:

Santa Clara -- Sporting, 3-2

- Sábado, 08 jan:

Vizela -- Moreirense, 0-1

Estoril Praia -- FC Porto, 2-3

Boavista -- Tondela, 1-1

- Domingo, 09 jan:

Portimonense -- Marítimo, 15:30

Benfica -- Paços de Ferreira, 18:00

Sporting Braga -- Famalicão, 18:00

Belenenses SAD -- Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 10 jan:

Gil Vicente -- Vitória Guimarães, 20:15