Betis vence Rayo Vallecano e sobe ao sexto lugar com mesmos pontos do segundo

O Betis venceu este sábado na receção ao Rayo Vallecano, por 1-0, na quarta jornada da Liga espanhola de futebol, enquanto o Valência sofreu uma derrota pelo mesmo resultado na visita ao Alavés.

O golo que valeu os três pontos à equipa sevilhana surgiu aos 53 minutos, marcado pelo avançado brasileiro Willian José, mas foi preciso defender a magra vantagem, com o guarda-redes português Rui Silva, que foi titular, a destacar-se com algumas defesas importantes para os 'beticos'.

No banco do Betis esteve outro português, também guarda-redes, Guilherme Fernandes, que não chegou a ser utilizado.

Noutro jogo de hoje, o Alavés recebeu e venceu o Valência, por 1-0, com o golo da vitória a surgir na sequência de um autogolo do central turco Cenk Ozkacar.

Pela equipa visitante foram titulares dois internacionais lusos de sub-21, o lateral Thierry Correia e o médio André Almeida, mas o primeiro foi substituído após o intervalo pelo avançado Fran Pérez, e o segundo aos 61, pelo médio Sergi Canos.

O campeonato é liderado pelo Real Madrid, com 12 pontos (quatro jogos), seguido de um quinteto constituído por Atlético de Madrid, Girona, FC Barcelona, Cádiz e Betis, todos com sete pontos. Contudo, os 'colchoneros' e as duas formações catalãs têm menos um jogo realizado.