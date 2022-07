Sérgio Conceição pediu a demissão do FC Porto. O treinador não gostou do silêncio da SAD perante as críticas de que foi alvo após a saída do filho Francisco Conceição para o Ajax, a troco de cinco milhões de euros.



Segundo o CM apurou, o treinador esperava uma reação de Pinto da Costa face às críticas de que tem sido alvo nas redes sociais por parte dos adeptos na sequência da saída do filho, inclusivamente as de Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões.









