O Brasil mantém o trajeto exemplar na campanha de qualificação para o Mundial 2022, ao somar o nono triunfo em nove jogos na zona sul-americana. A vítima foi, desta vez, a Venezuela, que foi derrotada por 3-1. O benfiquista Lucas Veríssimo não saiu do banco.





Com Otamendi (também do Benfica) a titular, a Argentina liderada por Messi não foi além do empate 0-0 no Paraguai.