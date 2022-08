Em Londres, o Manchester United foi goleado pelo Brentford, por 4-0, resultado construído nos primeiros 35 minutos. Naquele que foi o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo a titular pelos red devils esta época - Bruno Fernandes e Diogo Dalot também iniciaram a partida - Josh Dasilva (10’), Mathias Jensen (18’), Ben Mee (30’) e Bryan Mbeumo (35’) marcaram os golos da formação da casa, os dois primeiros com a David De Gea mal na fotografia.O Manchester United vai de mal a pior e somou assim a segunda derrota em outros tantos jogos na Premier League, ocupando o último lugar da tabela com um registo negativo de golos: 1-6. Já o Brentford subiu ao 3.º lugar à condição, com quatro pontos.para lamentar o facto da equipa estar no último lugar da Premier League.