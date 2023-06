Bruno Fernandes "adiou" o cansaço e tem "toda a energia" para defrontar a Bósnia

O médio Bruno Fernandes afirmou esta sexta-feira que "adiou" o cansaço para as férias e que tem "toda a energia" para defrontar a Bósnia-Herzegovina e depois a Islândia, em jogos de apuramento para o Euro2024 de futebol.

O jogador de 28 anos completou esta época 59 jogos pelo Manchester United e ultrapassou a fasquia dos 5.000 minutos, chegando à seleção nacional como o futebolista mais utilizado durante a temporada nas principais ligas europeias.

"Apresento-me com a mesma energia e vontade. Obviamente que os minutos vão-se acumulando, mas estou preparado para dar o meu melhor porque é uma honra enorme estar aqui. O cansaço vai ter de esperar mais dois jogos. Fica adiado para as férias", afirmou Bruno Fernandes.

O antigo jogador do Sporting falava, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado com os bósnios, da terceira jornada da Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024.

"Sinto-me um privilegiado por poder exercer esta profissão, que acaba por não ser apenas uma profissão porque é o nosso sonho desde criança. Era também um sonho de criança jogar em Manchester United e sempre que o treinador me pergunta se quero descansar, digo que não. Estou sempre pronto para jogar. Vai chegar uma altura em que serei menos utilizado, por isso, quero aproveitar ao máximo as oportunidades que os treinadores me dão agora", confessou.

Sobre o duelo com a Bósnia-Herzegovina, Bruno Fernandes, que tem 55 jogos e 13 golos pela seleção nacional, considerou que o rival dos Balcãs vai "criar problemas", mas assumiu que Portugal tem qualidade para ganhar a partida.

"Sabemos da qualidade deles. Têm alguns jogadores de renome. Mas, estamos mais focados naquilo que podemos fazer para ganhar o jogo. Temos qualidade para isso. A Bósnia vai causar problemas e temos de estar preparados. O objetivo é somar mais uma vitória e sermos profissionais", referiu.

Apesar da rivalidade de Manchester, Fernandes mostrou-se "muito feliz" com a conquista da Liga dos Campeões por parte de Rúben Dias e Bernardo Silva ao serviço do City e falou em "orgulho nacional".

"É uma honra para Portugal. Elevaram o nome de Portugal. Fico muito feliz. São meus amigos, mas mesmo que não fossem sentiria o mesmo orgulho. São portugueses", frisou.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, no sábado, às 19h45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19h45 (horas em Lisboa).

O encontro com a Bósnia-Herzegovina terá arbitragem do italiano Davide Massa.

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.