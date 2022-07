Calendário da I e II ligas de futebol 2022/23 é conhecido hoje

O calendário da I e II ligas portuguesas de futebol da próxima temporada, cuja primeira jornada está agendada para o fim de semana de 06 e 07 de agosto, será conhecido esta terça-feira, durante o sorteio das competições profissionais.

Na cerimónia, que tem início às 19h00, no Centro de Congressos Alfândega do Porto, serão igualmente entregues os prémios individuais relativos à última edição dos dois campeonatos profissionais.

A I Liga 2022/23 arrancará no fim de semana de 06 e 07 de agosto, o mesmo acontecendo com a II Liga, sendo que ambas as competições terminarão em 28 de maio de 2023, ao fim de 34 jornadas disputadas.

Já a fase de grupos da Taça da Liga será realizada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, coincidindo com o Mundial2022, que vai ser disputado no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Durante a cerimónia 'Kick-Off 2022/23' será também conhecido o melhor futebolista da I Liga e da II Liga da época transata, que resultam de uma votação que foi efetuada pelos treinadores e 'capitães' das 18 equipas que disputam cada uma das provas.

Dos 10 candidatos ao galardão do escalão principal, apenas quatro se mantêm nos clubes que representaram na época passada, como são os casos de Otávio (FC Porto), Taremi (FC Porto), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Fran Navarro (Gil Vicente).

Os restantes seis candidatos já rumaram a outras paragens: os ex-portistas Vítor Ferreira (Paris Saint-Germain) e Luis Díaz (Liverpool), o ex-sportinguista Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), o ex-benfiquista Darwin Núñez (Liverpool) e os ex-gilistas Pedrinho (Ankaragucu) e Samuel Lino (Atlético de Madrid).

Na última temporada, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez, terminando a I Liga com uma pontuação recorde de 91 pontos, à frente do Sporting, segundo colocado, com 85, e do Benfica, terceiro, com 74.