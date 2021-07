Campeão Sporting empata em jogo de preparação mas deixa boas notas

O Sporting empatou esta quarta-feira com o Portimonense (2-2), no Algarve, num jogo de preparação morno, mas com notas positivas para Daniel Bragança, Matheus Nunes e Gonçalo Esteves.













Leia também Sporting dá xeque-mate e conquista título de campeão nacional 19 anos depois



Amorim chamou ao onze três titulares da época passada (Adán, Gonçalo Inácio e Paulinho) e muita juventude. Do outro lado esteve um Portimonense com mais uma semana de trabalho e poucas alterações face à época passada.

No 2º tempo, o Portimonense mudou o onze, mas Amorim não. O Sporting perdeu fulgor e os algarvios empataram por Renato Júnior.



A terminar, Daniel Bragança, num toque de classe, fez o 2-1 para os leões, e, em cima dos 90’, Renato Júnior bisou. Esta quinta-feira há novo jogo com o Belenenses SAD e com outra equipa. Mas sobrecarregar 11 jogadores durante 90’ na pré-época? Com que objetivo, Amorim?