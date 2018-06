Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canarinha voa baixinho

Neymar demasiado individualista e com o ‘complicómetro’ ativado. Coutinho levanta o estádio com golo do outro Mundo.

Por Nuno Pombo | 01:30

Uma deceção. O Brasil não foi além de um empate com a Suíça. A canarinha voou baixinho, demasiado baixinho, diga-se. Quase nunca conseguiu desenhar um lance coletivo com cabeça, tronco e membros. O grande momento da noite foi protagonizado por Coutinho, aos 20’, que levantou a Rostov Arena ao apontar um golo do outro Mundo. Que tiro cruzado! Será candidato ao prémio de melhor golo do Mundial.



O benfiquista Seferovic rubricou uma exibição cinzenta, tendo a Suíça nivelado o marcador, aos 50’, por intermédio de Zuber. O golo devia ter sido anulado por que o atacante do Hoffenheim cometeu falta sobre Miranda. Empurrou-o. O Brasil ainda fez um forcing final, mas Sommer (ou a falta de pontaria...) chegou para as encomendas. Neymar, esse, esteve demasiado individualista, ligando várias vezes o ‘complicómetro’. Fraquito...