Carlos Secretário, antigo jogador do FC Porto e do Real Madrid, está de regresso ao ativo, após ter sofrido um AVC há cerca de um ano. Atualmente com 45 anos, Secretário vai ser treinador-adjunto da Sanjoanense (Liga 3), integrando a equipa técnica liderada por Pedro Oliveira.Secretário foi defesa-direito do FC Porto, clube que representou durante 10 épocas (309 jogos). Foi internacional em 35 ocasiões. Como treinador passou pelo Maia, Lousada, Arouca, Salgueiros, Lusitanos e Cesarense.