Filha do ex-futebolista Carlos Secretário, Lara Secretário, partilhou este sábado nas redes sociais uma publicação em que conta que o pai já se encontra a recuperar do AVC que sofreu no passado mês de Agosto.Secretário vestiu 35 vezes a camisola da seleção nacional e é bastante acarinhado no meio do futebol. O antigo lateral, agora com 52 anos, terminou a formação no FC Porto e, depois de alguns empréstimos a clubes de menor dimensão, esteve várias temporadas na equipa principal dos azuis-e-brancos, tendo somado ainda uma passagem pelo Real Madrid pelo meio.