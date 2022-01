Carvalhal sem oferta para sair do Sp. Braga

"O Sp. Braga não recebeu qualquer proposta formal, ou mesmo uma abordagem concreta, do Atlético Mineiro para permitir a saída do técnico Carlos Carvalhal, confirmou o CM junto do clube minhoto.









A imprensa brasileira insistiu esta quinta-feira que estaria por horas um acordo para o campeão em título daquele país resgatar Carvalhal, pagando à volta de 2,5 milhões de euros ao Sp. Braga. Essa hipótese, porém, nunca chegou sequer a ser discutida com a direção dos guerreiros.

Por outro lado, o próprio Carvalhal terá comunicado ao Atlético Mineiro que, neste momento, não está disponível para treinar no Brasil. Além de questões pessoais, o técnico argumentou que prefere concluir a temporada no Sp. Braga e, depois, decidir o próximo passo para a carreira - a renovação está descartada.









Carvalhal não vai, pois, reforçar o 'plantel' de portugueses a treinar no Brasil.

Paulo Sousa é a mais recente aquisição e esta quinta-feira explicou à RTP3 que decidiu deixar a seleção da Polónia a meio do contrato para “poder treinar o melhor clube do Mundo”. O técnico disse que não se sentou melindrado pelo facto de o Flamengo ter ponderado outras opções, nomeadamente Jorge Jesus, e elogiou o “trabalho extraordinário” de Abel Ferreira no Palmeiras, um “rival direto” no Brasileirão.