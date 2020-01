A casa do jogador portista Corona foi assaltada durante a noite deste sábado, enquanto decorria a partida entre Sporting de Braga e FC Porto, a contar para a Taça da Liga.

Os assaltantes chegaram a ameaçar uma empregada do jogador do FC Porto, que mora em São Félix da Marinha, em Gaia.





Os ladrões levaram vários objetos de valor, incluindo jóias. As autoridades já estão a investigar o caso.Recorde-se que em dezembro passado, também em Gaia, o jogador Otávio, também do FC Porto, foi alvo de um assalto, durante o jogo dos dragões com o Feyenoord, a contar para a Liga Europa.