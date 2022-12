Aequipa-sensação da I Liga voltou esta quarta-feira a surpreender com mais uma vitória (1-2), arrancada a ferros, frente ao Portimonense. O Casa Pia chega ao quarto lugar da classificação e ultrapassa o Sporting, que só joga hoje (mais na pág. 10).



A primeira parte foi muito equilibrada, com muita luta pela bola no meio-campo.









