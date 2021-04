Castigo a Otamendi obriga Jesus a mudar tática

O castigo a Otamendi, que falha o jogo de sexta-feira com o Tondela, vai obrigar Jorge Jesus a mudar o sistema tático, apurou oCom a ausência do internacional argentino, a equipa deve apresentar-se num sistema de quatro defesas e não com três, como tinha vindo a fazer nos últimos jogos. Um ligeiro retrocesso para o técnico das águias, que estava a preparar e a dar rotinas ao sistema 3x4x3 (que vai ser aposta até final da época), ainda mais quando se aproxima o jogo decisivo com o FC Porto (jornada 31) na luta pelo segundo lugar. Embora ainda passe pela cabeça do técnico colocar Jardel ao lado de Lucas Veríssimo e Vertonghen, essa é, ainda assim, uma possibilidade remota, uma vez que o brasileiro de 35 anos tem apresentado problemas físicos nas últimas semanas que o levaram mesmo a ficar de fora da última convocatória (o jovem Morato acabou por ser convocado).No meio-campo, a ausência de Weigl (castigado) e Taarabt vai obrigar a mexidas na equipa. O brasileiro Gabriel deve voltar ao onze, assim como Chiquinho, que tão boa conta deu de si na vitória frente ao Santa Clara no último jogo (fez o golo do triunfo). No ataque, há ainda a possibilidade de Darwin poder vir a fazer companhia ao goleador Haris Seferovic.Taarabt, que tinha falhado o último jogo devido a um problema físico, também não vai defrontar o Tondela. A expectativa é que o marroquino recupere a tempo do clássico com o FC Porto.