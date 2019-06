Clube chinês dá 25 milhões de euros por Tiquinho Soares

O brasileiro Tiquinho Soares está muito perto de deixar o FC Porto. No Dragão, aguarda-se, nos próximos dias, uma proposta da China no valor de 25 milhões de euros, que pode levar à saída do jogador.Apesar de ter uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, a SAD portista admite vender o avançado de 28 anos, que tem contrato até junho de 2021.Deco, ex-jogador do FC Porto e agente do avançado brasileiro, já deu a conhecer aos dragões as condições propostas por um clube da China.A primeira ‘investida’ asiática começou nos 20 milhões, valor rejeitado de imediato por Pinto da Costa. A proposta atual agrada, mas os azuis-e-brancos ainda acreditam que a venda pode fazer-se por 30 milhões.O futebolista também estará disponível para sair, até porque, à sua espera na China, está um contrato muito superior ao que tem no Dragão.Este interesse chinês em Tiquinho Soares não é novo. Em 2017, antes de deixar o V. Guimarães rumo ao FC Porto, o jogador tinha recusado uma proposta vinda da Ásia.A iminente saída de Soares (Marega também pode sair) pode abrir em definitivo a porta ao cabo-verdiano Zé Luís (mais informação no Correio Sport). O Spartak Moscovo pretende 12 milhões pelo jogador de 28 anos, mas nesta altura os dragões ainda não ultrapassaram os oito milhões de euros.Soares está há duas temporadas e meia no FC Porto (92 jogos e 45 golos). O avançado brasileiro, que chegou à Invicta depois de meia época em grande no V. Guimarães, custou aos cofres da SAD portista 5,6 milhões de euros.Buffon, guarda-redes italiano que tem sido associado ao interesse do FC Porto, tem mais um pretendente. Segundo avança a Sky Sports italiana, a Atalanta entrou na corrida pelo jogador de 41 anos, que está sem clube depois de ter deixado o PSG.Iker Casillas continua sem falar do futuro, mas, em declarações feitas em Espanha, teve um deslize, quando respondia a jovens numa espécie de balanço: "Foi... ou é... uma carreira bonita", disse. O tabu continua.A imprensa francesa continua a noticiar o interesse do FC Porto no guarda-redes Tomas Koubek, do Rennes. Os números avançados para um eventual negócio andam na ordem dos 5 ou 6 milhões de euros. Koubek é internacional checo, tem 26 anos e mede 1,98 metros.