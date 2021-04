Clubes arriscam perder 50 milhões de euros após multa da Autoridade da Concorrência

A Autoridade da Concorrência (AdC) avançou com um megaprocesso contra a Liga Portugal (LPFP) e 31 clubes que disputaram a I e II Ligas em 2019/20, que poderá resultar numa multa à volta de 50 milhões de euros, apurou o. Em causa está um acordo de abril de 2020 em que as equipas profissionais acertaram não contratar jogadores que rescindissem os seus contratos por motivos relacionados com a Covid-19.Para a AdC, foi violada a alínea C do nº1 do artigo 9º da Lei da Concorrência, que pune acordos, práticas concertadas e decisões de associações de empresas. Ao "repartir os mercados ou as fontes de abastecimento", os clubes visados prejudicaram o normal funcionamento do setor e prejudicaram os jogadores.A AdC ainda está a notificar os clubes visados e só esta semana deverá tornar pública os fundamentos da nota de ilicitude. Embora se trate de um só processo, a culpa de cada envolvido será avaliada individualmente. Ou seja, o valor da coima a aplicar a cada clube será determinado pelo seu grau de envolvimento na concertação mas também pela sua colaboração durante o processo.Embora os acusados ainda se possam defender, na esmagadora maioria das vezes a AdC não recua na aplicação de uma coima. Apenas reduz o montante em causa. A Lei da Concorrência prevê que a multa possa ir até um máximo de 10% do volume de negócios do exercício anterior. Como os clubes têm até meados de maio para recorrer da decisão da AdC, a decisão final só deverá ser tomada no 4º trimestre deste ano. Como tal, a multa será calculada com base no exercício de 2020/21.Devido à Covid, o volume de negócios dos clubes nesta época deverá ficar pouco acima dos 500 M €, pelo que a multa máxima rondará os 50 milhões de euros. Os três grandes - FC Porto, Benfica e Sporting, por esta ordem, com base nas contas semestrais - serão os mais penalizados.A 7 e 8 de abril de 2020, a LPFP comunicava que os presidentes dos clubes da I e II Ligas tinham acordado não contratar jogadores que rescindissem contratos devido à Covid-19. Só se verificaram três exceções (Nacional, D. Chaves e Farense), que escapam ao processo da Autoridade da Concorrência (AdC).A 26 de maio de 2020, a AdC impôs uma medida cautelar à LPFP que suspendeu a deliberação concertada de impedir a contratação de futebolistas, face ao "potencial impacto grave e irreparável" dessa prática.