O Sport Lisboa e Benfica defronta este sábado o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz. A partida a contar para a 28ª jornada está marcada para as 18h15.



Conheça o onze do Benfica: Bruno Varela, André Almeida,Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Zivkovic, Pizzi, Rafa, Cervi e Jonas.



Conheça os onze do Vitória: Miguel Silva, João Aurélio, Jubal, Pedro Henrique, Konan, Wakaso, Rafael Miranda, Raphinha, Matheus, Heldon, Sturgeon.